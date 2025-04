Un videógrafo profesional da su demoledora opinión sobre el vídeo de la boda que está comentando media España

Un vídeo recorre las diferentes redes sociales los últimos días y está causando debate e impacto: varios invitados a una boda esperan a que los novios salgan de la iglesia y les lanzan, literalmente, paladas de arroz, que acaban por ensuciar el traje y los vestidos de los protagonistas.

Las imágenes han provocado todo tipo de reacciones: están quienes lo consideran gracioso y quienes creen que es del todo inaceptable. En este último grupo está el usuario de TikTok @rafavisual, que se dedica a las bodas y que se ha manifestado rotundamente en contra.

"Yo a esto no le veo ni la puñetera gracia. Creo que esto no tiene ni puñetera gracia. Es mi opinión profesional como videógrafo que puede estar grabando la boda en ese momento. No sé a quién le hará gracia, le hará gracia a los cuatro que le están tirando las paladas de arroz y a poco más porque se escucha hasta a algún familiar decir: quitadle la pala", subraya.

"Lo he vivido en alguna ocasión y tengo que deciros que esto... no sé si habrá parejas que lo han vivido y les haya resultado agradable, no creo que haya novios que estén diciendo eso. Y original tampoco es porque esto es antiguo tela, lo veía en Vídeos de Primera en los años 90 cuando hacía gracia este tipo de cosas", asegura

"Se ve que los novios están pasando mal rato y por experiencia os digo que lo pasan porque nos quedamos a solas con ellos y nos lo comentan. Alguna novia incluso ha llorado en ocasiones porque le han estropeado ese momento que es una vez en la vida. Se cargan un momento muy bonito, si supieran el daño que hacen no lo harían", insiste.

"Piensan que es algo original, algo que recordarán y nada más lejos de la realidad. Es algo que se van a llevar los novios como un momento muy desagradable. Algunos padres y madres de los novios se han enfado incluso. Normalmente estas cosas no se hablan con los novios. No les dices: el día e tu boda vamos a ir yo y los tres amiguetes y os vamos a poner de arroz hasta aquí", advierte.