El regalo que le hace una niña alemana a un camionero que tiene que pasar la Navidad trabajando

El camionero español @euroroutier73, quien tiene que estar trabajando lejos de su casa en Navidad, ha subido un emotivo vídeo a su cuenta de TikTok enseñando lo que le ha regalado una niña pequeña en Alemania.

"Os puedo decir que me he quedado un poco flipado. He entrado en Alemania, he parado aquí en el Aldi y un coche se ha parado ahí. Iba un chico de 30 años lleno de tatus con su mujer y la niña detrás", ha comenzado relatando el camionero.

"Yo veía que me estaban mirando mientras estaba subiendo la compra", ha comentado el tikoker, justo antes de explicar el bonito gesto que ha tenido lugar después: el coche se ha acercado y la niña le ha dado un Papá Noel de chocolate por la ventanilla del coche.

"Me imagino que el chico será chofer y me habrá visto y habrá dicho: mira este que va a estar fuera de su casa", ha reflexionado el español, conmovido con el detalle. "Me he quedado loco, tío. Hay gente buena por ahí, eh", ha manifestado.

"Es una pijada pero para mí vale mucho. ¿Por qué? Porque yo no creo mucho en la gente pero aún hay gente buena", ha subrayado el conductor en el vídeo, el cual ha alcanzado ya las 50.000 visitas.