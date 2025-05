La dueña de una pastelería lanza este potente mensaje por lo que le ha pasado tras la visita de un influencer

La dueña de la pastelería Verde Menta, situada cerca de Villaviciosa, en Asturias, ha lanzado un potente mensaje después de lo que le ha ocurrido a un creador de contenido que fue a su local y lo recomendó.

"El finde pasado vino un creador de contenido y esta mañana acabo de ver que está pasando una cosa que me está dejando loca y no me puedo callar. Tengo una pastelería rural en Asturias que se llama Verde Menta. El fin de semana del día de la madre vino un creador de contenido que se llama vicandfood. La que se está montando en los comentarios", señala.

"Esta mañana he visto que había subido tantísimo los seguidores que tenía en mis redes sociales que pensé que se debía al vídeo que él había publicado. Me pongo a mirar los comentarios y empecé a ver todo el hate que le estabais tirando y poco más que os estabais riendo de este hombre a la cara y llamándole tonto por no saber diferenciar un mojí de una palmera", explica.

La pastelera explica que ese usuario simplemente se confundió porque él es de León y no conocía esta pieza de bollería. Dice que en Asturias están muy acostumbrados a verlas y cada uno lo llama de forma distinta, pero insiste en que fuera de esa región ese dulce no es muy conocido.

"No hay derecho a que ya automáticamente desprestigies la opinión de este chico solo porque en una cosa se confundió", subraya antes de señalar que cada vez que va a su tienda un creador de contenido le llegan comentarios de gente que dice que "son unos caraduras", que cuánto les paga, que seguro que le amenazaron con que si no les invitaba le criticarían.

Pero ella niega la mayor: "Para nada. Ya está bien. Mi opinión con los que han venido por aquí es todo lo contrario. Todos han sido súper respetuosos, súper amables, atentos, cercanos. No he visto a nadie que venga aquí buscando mal rollo. Gente mucho menos conocida es la que me han mandado mensajes pidiéndome dinero a cambio de colaboraciones y en todo momento les he dicho que no".

"Si quieres venir vienes, pagas lo que comes y opinas lo que tú quieras. Porque no me quiero sentir responsable de que si te invito tu opinión tenga que ser buena. Ahí está la gracia y por eso seguimos tantos a estas cuentas, porque si no fuesen sinceros no tendría gracia. Ellos sí hacen colaboraciones pagadas y muchas veces aparece abajo si os fijáis", insiste.