Natalia Ferviú ajusta cuentas con Frank Cuesta y habla ahora de lo que vivió: "El daño ya está hecho"

Frank Cuesta está de nuevo en el ojo el huracán después de que él mismo haya confesado en un vídeo que no tiene cáncer, que compra animales y que todo se le ha ido de las manos.

"No tengo cáncer. Nunca he rescatado animales y ha sido todo parte de un show que poco a poco se me ha ido de las manos", ha afirmado el televisivo en un vídeo que cuenta con millones de reproducciones.

En X, Natalia Ferviú ha contado lo que le pasó con Frank Cuesta hace un tiempo y el "linchamiento" que sufrió: "El daño ya está hecho. Desafortunadamente no es posible dar marcha atrás para borrar el linchamiento que sufrí por parte de este señor y sus seguidores más "fieles". Lo pasé mal. Muy mal".

Ha añadido que tuvo que hacer un "ejercicio de contención" para guardar silencio para así no darle promoción "justo lo que este tipo de personajes buscan".

"Me hubiese encantado poder contar entonces que al llegar aquel día a la radio, en lugar de 'Hola' lo primero que dijo, mirando a Gonzalo de producción, fue: '¡Qué pinta de marica tienes!'", ha explicado.

No dijo nada porque hubiese sido su palabra contra la de él y "no había mucho que hacer": "Posiblemente mi cara de estupefacción —ante esto por un lado y por otro, que viniese a defender la tauromaquia alguien como él—, fuesen motivos de sobra para ir a por mí: Los bullies saben elegir a sus víctimas".

Pensó que la vida es injusta cuando vio la amplificación que tenían sus mensajes en medios y con otros creadores de contenido como Plex o The Grefg, que han dado todavía más fama a Cuesta.

"Que te vaya bonito, Frank Cuesta. Te deseo de corazón que aproveches el haberte quitado tremenda mochila llena de mierda para revisarte y ser un tipo, además de honesto, mejor. Yo también voy a andar más ligera a partir de hoy. Firmado: Una animalista de teclado".