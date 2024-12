El truco infalible para enviar jamón a Estados Unidos sin que te lo quiten en el control

La usuaria de TikTok Martina (@martinatorralbog) ha subido un vídeo a su cuenta de la red social contando cuál es su truco infalible para enviar jamón a Estados Unidos sin que se lo quiten en el control de seguridad.

"Os voy a enseñar el truco para que os dejen pasar jamón desde España a Estados Unidos y no os lo quiten en el control", ha comenzado contando la creadora de contenido en el vídeo, el cual lleva ya 105.000 visualizaciones y 9.000 me gustas

"Me acaba de llegar un paquete de España y más o menos sé lo que es pero bueno, como no lo he visto cómo es pues lo voy a abrir, que mi madre lo empaqueta y es super bonito", ha relatado la usuaria.

"El truco para que te envíen jamón a Estados Unidos es ponerlo en una caja así como si fuese un libro y enrollarlo con papel", ha revelado la creadora de contenido, enseñando entusiasmada dos paquetes de jamón y dos de caña de lomo.

"No me lo puedo creer, es que no me lo puedo creer, eh. Esto es jamón bueno de verdad, o sea me lo quiero comer todo pero lo voy a compartir con mi familia. Qué bueno, o sea es que os voy a dar envidia a todas las que estáis en Estados Unidos", ha comentado Martina.

"No pongáis que es de comida porque yo envié un paquete de Estados Unidos a España en el que envié una chuche y me cobraron 50 euros. El paquete me salió a 100 euros por una carta y una chuche, era súper caro", ha manifestado la usuaria.

"El secreto es no poner que es comida, sino poner que es un libro. Me ha tardado más o menos como dos semanas o así", ha concluido la creadora de contenido, revelando el valioso truco.