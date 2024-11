El vídeo de una pareja cenando bajo la lluvia traspasa todas las fronteras

El tuitero Matías De Caro (@mdkro) ha compartido un vídeo a través de su cuenta de la red social X en el que se ve a una pareja cenando en una terraza de restaurante bajo una intensa tormenta.

"Se largó la tormenta y me crucé a estos dos fingiendo demencia", ha manifestado el tuitero junto antes de adjuntar la grabación, que muchos han calificado como una escena increíblemente romántica.

En concreto, se trata del restaurante Pomodoro al paso, en Argentina, y el vídeo se ha hecho tan viral que ha traspasado ya todas las fronteras, alcanzando los 10,7 millones de visualizaciones y los 46.000 me gustas.

Por este motivo, varios trabajadores del restaurante han respondido a la grabación intentando localizar a la pareja para regalarles una cena en un momento climatológico más ameno.

"Chicos yo trabajo en Pomodoro al paso, el local del vídeo, ¡y los estamos buscando para regalarles una cena! Si llegan a aparecer contactenme por acá o por dm", ha revelado una de las empleadas, @millanesic.

"Si el amor no es refugio en un domingo de lluvia entonces que no sea nada"; "Quizás amar no sea otra cosa que tener siempre una conversación pendiente", "El amor: un sitio en dónde estar seguro más allá de la rudeza inevitable del exterior", han comentado algunos de los usuarios, encandilados con la escena.

Sin embargo, no todos los tuiteros se han puesto tan románticos: "No es amor, son fumadores"; "Esto es cualquier día de tapas por Santiago de Compostela"; "Preparando el simpa más húmedo de la historia".