Elena Herraiz, de 'Cifras y Letras', ve lo que dicen en 'La Revuelta' de las palabras de origen árabe y lo acota con lupa

Elena Herráiz, lingüista y una de las más populares colaboradoras de Cifras y Letras, el exitoso programa de La 2, ha recibido un vídeo de La Revuelta en el que hablaban de las palabras españolas de origen árabe y ha querido precisar justo lo que han comentado.

"En árabe, 'Al' era el artículo, en realidad algodón, en árabe es 'godón'. Todo eso está mal también", decía David Broncano, presentador, en un clip que la propia Herráiz ha enseñado (no estaba completo) en TikTok (@linguriosa), pero ese extracto le servía para explicar lo que se dice de estas palabras, ampliando la información.

Lo primero que ha mencionado antes de entrar de lleno en el tema es que le encanta que se hable de "lingüística histórica" en un programa de humor televisivo de "máxima audiencia". "O sea, que o decimos mal, porque cuando decimos 'el algodón', estaríamos repitiendo dos veces ese artículo... ¿Cuánta verdad hay detrás de todo eso? Vamos a precisar todo esto", ha expresado en el vídeo, que ha acumulado 200.000 visualizaciones y 15.400 'me gusta'.

"Sí, ese al- de las palabras de origen árabe era el artículo, a veces puede ser solamente una -a. En árabe, dependiendo de la consonante con la que empezaba la palabra, esa L se pronunciaba o no. Como norma general, si en árabe esa L no se pronunciaba, no ha pasado al español, como la palabra azúcar", ha explicado la experta en lingüística.

"Prácticamente, todas las lenguas de Europa tienen palabras que vienen del árabe, pero que esa palabra conserve el artículo es una particularidad de las lenguas ibero-romances", ha añadido. Ha aclarado, por tanto, que palabras como algodón o azúcar, al final, son "palabras españolas", no árabes. "El artículo masculino en español no es 'al', sino 'el', dentro de nuestro sistema funciona así", ha aclarado.

Por lo tanto, un sistema lingüístico no tiene que respetar construcciones de otro: "Es el típico fallo de pensar que la etimología es lo que está bien y que nosotros hablamos una cosa modificada y mala".

"Las palabras se adaptan, es natural y no pasa nada, igual que cuando el inglés toma una palabra del español, obviamente no van a pronunciarla igual que nosotros, es lógico", ha rematado.