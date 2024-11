Elisa Beni provoca una multitud de reacciones por lo que ha dicho sobre la visita del rey a Paiporta

La periodista Elisa Beni ha provocado una multitud de reacciones al dar su rotunda opinión sobre la visita de los reyes a Paiporta, donde fueron recibidos con gritos, insultos y lanzamiento de objetos y barro durante su recorrido por las calles del municipio devastado por la DANA.

"Pues solo cabe aplaudir al jefe del Estado que entre una lluvia de insultos y fango se ha acercado a dialogar con los indignados", ha escrito Beni.

En las respuestas, una usuaria afirma que no eran vecinos del pueblo, sino militantes de extrema derecha que fueron allí para formar un escándalo y el caos. "No, hay unos fascistas y además los vecinos indignados. Mira los vídeos", ha respondido la periodista.

También ha replicado a quienes dicen que el rey debería tomar cartas en el asunto y enviar al Ejército. "Él no puede mandar tropas. No puede. Punto. Es el único que no puede decidir nada", ha avisado Beni.

En uno de los vídeos que circulan por las redes sociales se ve cómo un vecino le grita: "Este Gobierno tiene que irse". Y el rey replica rotundo: "Esto es una democracia". Ante lo que otra persona replica: "Ya no tiene mucha pinta de democracia, majestad".