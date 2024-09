En 15 segundos enseña un medio de transporte en Alemania que la deja alucinada

La creadora de contenido Barby Gant (@planesconbarbygant en TikTok, red social de origen chino), ha publicado un vídeo montando en un medio de transporte en Múnich que la ha dejado impresionada y cada vez a más usuarios.

"Es lo más loco en lo que me he montado nunca", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado hasta ahora más de 200.000 visualizaciones y 10.000 'me gusta' (y subiendo como la espuma) en menos de 24 horas.

Se ha tratado de una bicicleta familiar, mucho más grande que una normal, con forma circular y en la que han pedaleado hasta 7, siendo una la que lleva los pedales principales y los demás añaden la velocidad, teniendo un total de cuatro ruedas.

"Estamos adelantes a los coches, ¿qué es esto?", ha rematado en los 15 segundos que dura el vídeo. Algunos usuarios han informado que esta 'bicicleta' de cuatro ruedas estuvo en Madrid, pero lo han acabado prohibiendo.

Ha sorprendido que, con empeño, se puede llegar a alcanzar una buena velocidad (nada del otro mundo), con luces incorporadas para cuando llega el atardecer. Suelen tener un coste algo elevado por su capacidad.