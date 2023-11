Encontronazo entre Ana Iris Simón y Javier Gallego a cuenta de las protestas en Ferraz

La escritora y periodista Ana Iris Simón y el también periodista Javier Gallego, creador del podcast Carne Cruda, han tenido un encontronazo en X, antes Twitter, a cuenta de las manifestaciones en contra de la amnistía de estos días en la sede del PSOE de la calle Ferraz.

Todo empezó con un mensaje en X de Javier Gallego en respuesta a una noticia de Eldiario.es que decía que "un grupo de manifestantes contra la Amnistía abandona Ferraz y se dirige hacia Gran Vía".

"Dicen por ahí que esto es protocolo de seguridad. Será ahora, será con estos. En todas las manifestaciones en las que estado, cuando te sales del recorrido autorizado, la policía no te abre el paso, te lo cierra. Generalmente, a palos", comentó Gallego de las imágenes donde se veía a los antidisturbios delante de los manifestantes.

A este mensaje respondió Ana Iris Simón: "En 2018, en una manifestación contra la sentencia de La Manada, la Policía hizo esto mismo que hoy hace sospechar a algunos progres. Acabamos con una sentada frente al Congreso. Lo recuerdo porque no daba crédito, comparándolo con Rodea el Congreso".

Justo debajo explicó la escritora cómo fue esa manifestación en la que ella participó y en la que "ninguno protestamos por la laxa actitud de la Policía". "Me pregunto cuáles habrían sido los tuits de la progresía si los manifestantes de ayer hubieran querido protestar frente al Congreso. Les habrían llamado golpistas, trumpistas y muchos -istas más", añadió.

Al ver estos mensajes, Javier Gallego quiso responder también a la autora del best seller Feria dejando claro que él habla de las manifestaciones en las que ha estado: "No hablo del resto. Tú pones un ejemplo, yo podría darte 100".

Lamentó también el periodista el uso de la palabra "progre" como "descalificación" ya que lo considera "pobre" y en su caso "inexacto".

Ana Iris Simón volvió a dar la réplica, pidió que "no nos hagamos trampas al solitario" y lanzó una pregunta: "¿Te parece igual de sospechoso/reseñable ese caso? ¿Qué te habría parecido que los de ayer rodearan el Congreso?".

Sobre lo de progres comentó: "Mis palabras exactas han sido 'progres', no 'malditos' ni 'jodidos progres'. No es una descalificación, es una definición".

Y, efectivamente, hubo más. El periodista quiso responder a Iris Simón con lo siguiente: "Me parece reseñable una marcha ultra por un recorrido no autorizado. Me parece más peligrosa que la que tú citas. Y no tengo problema en que rodeen el Congreso si se lo autorizan".

Y de nuevo, con lo de "progre" señaló que es una forma despectiva de definir a alguien: "Sería decir rojiparda o falangista a alguien que no milita en Falange pero comulga con algunas ideas".

"Me dejan de patata las dos premisas que planteas: que no es el qué, sino el quién (las manifestaciones no autorizadas de los tuyos bien, de los otros mal) y que para ti llamar a alguien progre sea equivalente a llamarle fascista. Está bien saberlo", replicó de nuevo la escritora.

El rifirrafe siguió y subió algo el tono. "Buen intento de manipulación", replicó Javier Gallego. Y apostilló: "No he hablado de los míos y los otros. No es el quién, es el cómo: una manifestación ultra es más peligrosa que una feminista, por norma. Tampoco he equiparado 'progre' y 'fascista'. He dicho 'falangista' y he comparado, no igualado, connotaciones".

En la que parece, de momento, la última réplica, la periodista afirmó: "Javier, me estás dejando cada vez más de patata con las cabriolas argumentales. ¿El falangismo no es fascismo?".