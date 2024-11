Enferma durante su luna de miel en Vietnam y enseña el precio: "Si lo tengo que pagar en euros, me da un infarto"

La enfermera y popular creadora de contenido, conocida en redes sociales como @enfermerarubia, viajó hasta Vietnam para celebrar su luna de miel. La mala suerte llegó cuando se puso enferma y ha contado todo el proceso que hizo y lo que le costó.

Lo primero que ha enseñado es la factura del hospital, suponiendo un coste de 2.290.949 dongs vietnamitas, traducido a unos 85 euros. "Si tengo que pagar esto en euros, me da un infarto, te lo digo yo", ha avisado al principio del vídeo con ironía, que ha acumulado cientos de miles de reproducciones y casi 9.000 'me gusta'.

Su principal problema fue no conocer el idioma ni el funcionamiento de la sanidad en Vietnam. "Aun siendo sanitaria, me sentí supervulnerable, la medicación que me dieron (en la farmacia) no me ayudó mucho, así que terminé visitando al hospital", ha relatado.

Ha explicado, además, que el sistema sanitario vietnamita es una combinación entre la medicina tradicional, considerada en España como "medicina alternativa" y la medicina occidental. Lo que le ha llamado la atención de la revisión sanitaria que le hicieron fue que le auscultó por encima de la ropa y el sujetador.

"A pesar de ser un paciente respiratorio, no me hizo pruebas nasofaríngeas, pero sí una analítica y una radiografía", ha explicado. La atención para ella fue "estupenda" y las instalaciones "estaban bastante bien". "Me tranquilizó mucho tener un buen seguro de salud porque no elegí la bronquitis en el paquete de viaje", ha concluido.