Enseña su apartamento de Airbnb en Budapest: la diferencia por fuera y por dentro es abismal

Alquilar una habitación a través de Airbnb en otro país, aunque sea por unos días, puede convertirse en una auténtica aventura. Por lo habitual, lo que se suele enseñar de forma previa es el interior de la vivienda, pero muchas veces no se cuenta con el exterior.

La diferencia que ha encontrado la usuaria valenciana de TikTok Paula Gamón (@paulagamon_) entre el interior y el exterior de un piso que ha alquilado en Airbnb en su viaje a Budapest ha sido abismal. Esto no suele suponer un problema más que estético, a no ser que sí haya problemas en el edificio.

"POV: Cualquier Airbnb en Budapest por fuera, VS por dentro", describió en el vídeo. No es para menos, pues por fuera se encontró (junto a más amigas que la acompañaban en el viaje) una fachada en un mal estado, como la pintura, que se caía a trozos.

Tras subir varias escaleras hasta el piso pertinente, alucinaron cuando por dentro estaba completamente reformado: suelo de parquet, muebles completamente nuevos y modernos y paredes tapizadas: lo que prometieron los propietarios en la aplicación.

Los 22 segundos de vídeo han acumulado casi 400.000 visualizaciones y decenas de miles de 'me gusta' en menos de 24 horas (y subiendo). En cuanto a las reacciones, una de las más destacadas ha sido la de @dreamerkel: "En Budapest pasa eso en muchos edificios, ya que no pagan una comunidad y no arreglan el exterior de muchos edificios así. Eso nos lo explicó la guía, peor por dentro si los acondicionan".