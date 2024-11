Enseña cómo es su casa en Marruecos y una particular tradición levanta ampollas entre los usuarios

La creadora de contenido Dua (@duaabm0), una chica marroquí que vive en España, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok mostrando cómo es la casa de sus padres en Marruecos.

"Os voy a hacer un house tour por mi casa de Marruecos", ha comenzado la tiktoker el vídeo, el cual ha alcanzado ya más de 290.000 visualizaciones, 19.000 me gustas y 700 comentarios.

En concreto, la influencer ha ido enseñado cómo son las distintas zonas de la casa: el recibidor, la cocina, el patio, el comedor, las habitaciones, los baños, los salones e incluso una fuente decorativa.

"Esto es una fuente de agua. ¿Cómo es posible que haya una fuente de agua dentro de la casa? Estás en Marruecos, todo es posible", ha comentado la creadora de contenido en tono divertido.

Pero la sorpresa ha venido cuando la tiktoker ha explicado el motivo por el que tienen dos salones en su casa, algo que ha asegurado que es bastante normal y tradicional en los hogares árabes.

"¿Por qué tenemos dos salones? Normalmente las reuniones familiares suelen ser muy numerosas, por lo que necesitas dos salones; y también es verdad que cuando los invitados que vienen no son familia directa y son desconocidos hay veces que las mujeres se sienten más cómodas si están sentadas separadas", ha contado Dua.

"Hombres por un lado y mujeres por otro. Es una tradición muy normal aquí, sé que para occidentales va a sonar muy raro", ha relatado la creadora de contenido, quien ha continuado explicando la tradición.

"Por ejemplo, los hombres se pueden sentar aquí y las mujeres con los hijos en el otro salón. Por comodidad, por hablar de temas diferentes... Pero bueno, normalmente si es familia y gente que se conoce se sientan todos juntos", ha concluido la tiktoker.

"Se sientan separados hombres y mujeres por una cuestión de machismo y punto, no por otro motivo"; "¡Las mujeres separadas y con los hijos, ¡es muy fuerte!", han comentado algunos usuarios, criticando la tradición, algo que la tiktoker ha defendido.

"Mujeres y hombres, no sólo mujeres. Ellas lo prefieren. Para ti es fuerte porque la cultura es diferente, pero para nosotros no lo es tanto. Y no es machismo, que sé que vas por ahí…", ha contestado Dua a algunos usuarios.

"En Andalucía era muy común antiguamente tener dos salones, teníamos salón y salita, que es un salón más pequeño y más íntimo, una tradición que viene de los árabes", ha comentado otro.