Enseña cómo han aparcado en varias plazas para personas con movilidad reducida y el enfado es generalizado

La creadora de contenido conocida como @Noemimisma ha publicado un vídeo que se ha hecho muy viral en las últimas horas al denunciar lo que han hecho los dueños de varios coches con las plazas de aparcamiento destinadas para personas con movilidad reducida.

"Es que me parece tan incívico esto. Todas las plazas reservadas para personas con movilidad reducida, todo con coches sin los distintivos para poder aparcar aquí", ha señalado en un aparcamiento al aire libre.

La protagonista ha mostrado varios coches que estaban aparcados sin distintivo y no ha dudado en acercarse al dueño de uno de los vehículos para reprochárselo. "Hola, perdona, una cosa, ¿sabes que estabas aparcado en una plaza de movilidad reducida?", le preguntó.

El conductor le dijo que "ha sido un momento" y ella no dudó en criticar la acción. "Es que, ¿sabes qué pasa? Tengo un peque autista y nos cuesta muchísimo encontrar aparcamiento y no sabes el dolor de corazón que me da esto. Es que es horrible", le contestó.

La creadora de contenido ha mostrado un cartel de la Policía Municipal de Pozuelo de Alarcón en el que se indica que "el uso de estacionamientos reservados para personas de Movilidad Reducida requiere de la tarjeta autorizante en vigor y visible desde el exterior del vehículo".

Tras ello, ha vuelto a comprobar que había otros coches que estaban aparcados en estas plazas sin tener el distintivo. "Pensaba que esto era una cosa bastante aislada. Tengo que usarlas con mi hijo y te das cuenta de que está aparcando gente que no tiene el distintivo", ha criticado.

"Es frustrante. Por favor, vamos a respetar mucho más las plazas. Vamos a aparcar cuando tengamos el distintivo. Muy incívico para la gente que lo necesita", ha sentenciado.

