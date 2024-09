Enseña la fuente de la calle de un pueblo de Barcelona en la que todo el mundo se quema 

La usuaria de TikTok Nica Del Rey (@nikaxdrc) ha enseñado una de las mayores curiosidades que se han visto en la red social. A tan solo media hora de Barcelona hay un pueblo, Caldes de Montbui, de la comarca del Vallés Oriental, que tiene en la calle una fuente en la que "todo el mundo se quema".

La razón se ha encontrado en su temperatura: alcanza los 74 grados. "¿Veis el humo que sale de la fuente? Es de lo caliente que llega a salir esta agua", ha afirmado Nica al principio del vídeo, que ha acumulado miles de visualizaciones (y subiendo).

Ha destacado que todo el mundo se quema allí a pesar de que hay un cartel a su derecha que advierte de lo caliente que está el agua, pero como los que van allí no se percatan de este y no lo leen, caen en la trampa. De hecho, ha inmortalizado durante unos segundos como varios visitantes gritaban del dolor al quemarse la mano: "¡Que me he quemado!".

"Hay gente que no sabe leer", ha dicho de forma sarcástica al final del vídeo. 'La fuente del Lleó' es toda una joya que atrae a los habitantes y foráneos por pura curiosidad. Dicen las leyendas de Caldes de Montbui que esta agua tiene propiedades terapéuticas.

Además, al 'adentrarse' en ella, además de entrar en un gran estado de relajación, tiene numerosos beneficios para el cuerpo. Tiene una propiedad única que lo convierte en una de las joyas termales más calientes de Europa.