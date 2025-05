Una tunecina se viste de flamenca, un usuario le hace una crítica racista y la respuesta que le dan levanta aplausos

La joven tunecina residente en Málaga Eya Rouissi (@eya.rouissi), que tiene casi 2.500 seguidores en su perfil de Instagram, se ha visto envuelta en una polémica racista en las últimas horas después de publicar fotos de ella vestidas de flamenca durante su visita a la Feria de Abril de Sevilla.

La joven ha publicado en su perfil de Instagram un vídeo en el que aparece vestida con este típico traje de la región y visitando diversos espacios turísticos de la capital andaluza como la Plaza de España.

Además, también ha estado en la Feria y hasta aparece bailando en una caseta y hablando con la gente. En otra publicación, la joven ha publicado varias fotos sobre esos momentos y, una de ellas, es la que se ha hecho viral.

Un usuario de X la ha compartido haciendo un comentario racista, ya que le ha criticado que luciera el traje de flamenca junto al velo. "No todo vale", ha escrito junto a un pantallazo de la foto. En la respuesta a un usuario ha añadido "que se quite el pañuelito ese para adaptarse de verdad".

Sin embargo, la joven ha sido defendida por muchos usuarios que le han criticado a este tuitero que se cuestione tanto a aquellos extranjeros que no se integran y a los que lo hacen, que también se les critique.

"Si no se integran, es que no se integran; si lo hacen, también protestáis. Es más fácil dejar de ocultar el racismo", ha respondido uno con un tuit que lleva ya más de 6.000 me gusta y casi un millar de compartidos.

Otra respuesta que se ha hecho viral es la del tuitero @DRMontesquieu: "Pues yo creo que es una imagen que debe llenarnos de orgullo pues representa una auténtica integración social. Hablamos de que no se integran y cuando lo hacen no nos gusta cómo. El problema es el quién".

"En realidad, es mucho más normal que una mujer árabe vista de flamenca, a que lo haga una madrileña. ¿Cuál es el problema?", ha escrito el popular tuitero @FUMATR0N. Como estos, centenares de personas han respaldado a la joven.