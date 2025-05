Un jardinero coloca tenedores de plástico en su huerto para ahuyentar a los "vecinos" indeseables

Una medida ingeniosa puede ser la artífice de salvar las plantaciones de intrusos. Insectos, ardillas e incluso algunos gatos pueden ser los causantes de que el esfuerzo de meses de trabajo sea en vano por culpa de sus destrozos. Sin embargo, un agrónomo ha mostrado a sus seguidores de YouTube este original remedio para evitar que suceda.

Con unos sencillos tenedores de plástico se pueden esquivar grandes disgustos. Aunque a primera vista pueda parecer que son una herramienta poco útil más allá de para comer una tortilla de patata en el campo, los tenedores de plástico pueden evitar la entrada en el huerto de una gran mayoría de animales.

Colocándolos con los dientes hacia arriba, los tenedores pueden servir como un medio de protección sorprendentemente eficaz. Las horquillas no dañan a los animales, pero hacen que el área sea incómoda para moverse, y eso es suficiente.

No es necesario cubrir toda la superficie del huerto, tan solo con unos pocos se actúa como una barrera visual y física que mantiene alejados a los huéspedes no invitados. De esta manera, las plantaciones se pueden dejar en paz y ya no es necesario limpiar el suelo de huellas de animales.