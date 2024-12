Enseña el historial de llamadas y muchos se sienten identificados: cada vez se reciben más

El usuario de la red social X, antes Twitter, @darthsimoncio, ha publicado su historial de llamadas para demostrar la cantidad de veces que números sospechosos le han llamado muchísimas veces en cuestión de unos pocos días.

"Los jóvenes ya no cogen el móvil", ha escrito con ironía el usuario en un tuit, que ha recibido casi medio millón de visualizaciones y más de 36.000 'me gusta' en menos de 24 horas. Ha enseñado larga lista de números que su propio teléfono como "llamante no deseado" y como "posible fraude".

Muchos usuarios se han sentido identificados y han compartido imágenes de su propio historial de llamadas para certificar lo que ha querido transmitir: múltiples llamadas que no dejan de ser intentos de estafa. @Shadowkista se ha llevado el premio a mejor comentario tras dar una clave para evitar, al menos en gran parte, recibir llamadas de este tipo.

"Hay una forma de bloquear automáticamente todas esas llamadas, sin necesidad de aplicaciones externas, desde el propio teléfono, para que directamente no entren (aunque aparecen en el registro de llamadas)", ha afirmado.

Basta con entrar en la aplicación de llamadas, ir a la parte de configuración, marcar la opción "ID llamante y protección de SPAM" y, al entrar después allí, marcar la casilla "bloquear todas las llamadas no deseadas y de estafadores".

Lo que ha comentado el usuario @AllnewXSase tampoco ha estado muy lejos de ser la mejor respuesta: "Hoy he cogido una llamada importante de un teléfono que no tenía guardado como quien juega a la ruleta rusa".