Enseña lo que le han cobrado por un poleo menta en Málaga: hay que mirar dos veces para creerlo

Un ciudadano ha aprovechado la difusión que tiene la cuenta Soy Camarero, dedicada a compartir contenido sobre la hostelería, para denunciar lo que ha considerado "un súper abuso".

Esta persona ha acudido a tomar algo después de comer en un local del centro de Málaga, al lado del Museo de la Aduana y la Alcazaba, y se ha quedado sin palabras cuando le han cobrado casi cuatro euros "por un simple menta poleo de sobre del Mercadona".

Pero la cosa no ha quedado ahí, lo mismo ha pagado por los cafés que han consumido. En total, 24,70 por cuatro cafés, un poleo menta y licor de hierbas (a 4,95).

"Me acaban de cobrar cuatro euros por un simple menta poleo de sobre del Mercadona se podría decir, los cafés a cuatro también y lo que viene a ser una copita pequeña, que de normal son dos o tres euros, unos cinco", le ha empezado contando a Soy Camarero.

Y ha proseguido: "En Málaga sólo por estar en el centro al lado del Museo de la Aduana y de la Alcazaba, pero que ni se ven prácticamente. Me han cobrado más por el café que por la comida que hemos comido en otro sitio (por así decirlo)".

"Me parece un poco bastante abuso. El café de calidad pésima y el té de los del Mercadona. No quiero cosas regaladas y entiendo las zonas pero esto te lo he tenido que decir por qué lo veo un súper abuso. Gracias y un saludo", ha finalizado.