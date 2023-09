Ojo a lo que se ha visto en una tienda de Andorra: muy indicativo de la situación 

Los precios del aceite de oliva no se frenan y su escalada supera ya en algunas ocasiones los 11 euros el litro. Las previsiones, además, no son positivas y de hecho hay algún experto que advierte de que el coste no bajará hasta el año 2025.

Con este panorama, no es rara la imagen que se ha encontrado en una tienda de Andorra el usuario de Twitter @oiohola, que ha publicado una foto de lo más curiosa: en ese establecimiento regalaban una botella de aceite con la compra de un cartón de tabaco.

"No tengo claro si venden tabaco y regalan aceite, o si venden aceite y regalan tabaco...", ha escrito, irónico, el usuario. "¡Ahora mismo el aceite está para ser vendido en joyerías!", ha respondido otra persona. Y el usuario ha confirmado: "Pues eso, que a este paso te regalarán un cartón de tabaco con la compra de 1l de aceite...! 🤦🏻♀️🤣".

Mientras tanto, las previsiones sobre la evolución del aceite de oliva no son en absoluto optimistas. Por ejemplo, el economista Gonzalo Bernardos ha explicado que "lo que hay es que normalmente a una cosecha buena le sigue una mala".

"La cosecha 22-23, que va prácticamente de octubre a mayo, ha sido muy mala, ha bajado la producción un 55%. Entonces la 23-24 va a ser una excepción a la regla y también va a ser mala", ha avisado.

Esto va a ser así, en su opinión, "porque es muy difícil que llueva lo suficiente, sobre todo en Andalucía, en Jaén, Córdoba y Sevilla para que remonte la producción". Lo que sucede cuando baja la producción, ha proseguido Bernardos, es que el producto se vuelve escaso y el precio sube.

"Eso es lo que está haciendo que en estos momentos se esté pagando un 52,5% más que el año pasado y no tiene perspectivas a corto plazo de bajar el precio del aceite de oliva porque para bajar tendría que ser la cosecha buena y no se espera", ha aseverado.

Así que, según su punto de vista, habrá que esperar hasta 2025 para tener buenas noticias respecto al precio del aceite: "Si llueve lo normal, previsiblemente tengamos la mejor cosecha de la historia y los precios que ahora están por encima de ocho euros estarán por debajo de cuatro".