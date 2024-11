Enseña el libro de texto del colegio bilingüe de su hijo y acaba aprendiendo ella primero

La creadora de contenido @Carmeninuk ha enseñado el libro de texto en inglés del colegio bilingüe de su niño pequeño y ha acabado a carcajadas y aprendiendo más ella que él.

"Yo pienso que sé inglés hasta que me pongo a leer los libros de texto con mi hijo y no me entero de nada", ha afirmado al principio del vídeo, que ha acumulado casi 70.000 visualizaciones y 2.000 'me gusta' en apenas unos días (y subiendo).

Lo primero que ha leído ya le ha dejado algo sorprendida: "'Or mowing the lawn' (cortando el césped), ¿eso qué es?". Cuando le ha respondido el pequeño, ha reaccionado rápido: "¿¡Pero eso no es 'cutting the grass'?".

La palabra que también le ha llamado la atención es "wrestling" y ha sido su propio hijo pequeño que le ha explicado que significa luchando (o lucha)". Su cara justo después ha sido un poema: "Me vas a enseñar inglés con siete años, igual que yo te enseño español".

"Ya hemos aprendido algo en inglés. Lo gracioso es que me pongo a hacer la tarea con mis niños y en lugar de aprender ellos, aprendo yo", ha rematado la mujer.