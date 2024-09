Enseña lo que ha puesto en la puerta su vecino en Canadá: una maravilla improbable de ver en España

El usuario @moleconmaple, un mexicano que vive en la localidad canadiense de Calgary, está dando muchísimo de qué hablar tras mostrar lo que uno de sus vecinos había colocado a la entrada del jardín de su casa.

El hombre ha puesto un mensaje irónico para presentar el vídeo: "¡Mi vecino canadiense nos hizo esto! Ya no lo aguantamos". En el mismo sentido se le escucha decir: "Mi vecino, aquí en Canadá... ya no lo aguanto más. No más lo que nos puso".

Dicho eso, prosigue y se ve el verdadero sentido de todo: "Una librería. Para que agarres un libro, fomentar la lectura. Es ese sentido de comunidad aquí en Canadá muy arraigado."

Mientras habla se ve exactamente lo que describe: el vecino ha colocado dos cabinas llenas de libros para que quien quiera coja uno. Una de esas cabinas está dedicada a la literatura para adultos y otra para la de niños.

"Razón número 348 para amar Canadá", dice el usuario, que en otros vídeos ya ha mostrado otros detalles que tienen sus vecinos con la comunidad, como dejar platos de comida y agua para los perros a las puertas de casa.

En los comentarios, numerosos usuarios subrayan que algo así sería impensable en otros muchos países. "Si yo pusiera algo así en México juro que duraría media hora y se llevarían todo el buzón al tianguis 😂😂", dice una persona.