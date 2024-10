Esta arquitecta valenciana hace esta denuncia a las instituciones tras el paso de la DANA

Ángela, una arquitecta valenciana, ha publicado en su perfil de TikTok (@angelagnu) un vídeo en el que denuncia el poco uso que se hace la información pública y sus datos científicos para afrontar fenómenos meteorológicos como la DANA, que azotó a la comunidad el pasado martes causando la muerte de al menos 95 personas.

"Ha sido terrible lo que ha pasado en Valencia, pero me parece más terrible que existiendo un visor de inundabilidad de acceso público no se haga uso de esa información", afirma.

La arquitecta cuenta que lo usa en su trabajo cuando empiezan una obra nueva para que la construcción no se ubique en una zona inundable. "Si yo entro veo el riesgo de inundación que hay porque pone claramente que el agua ha ido por donde iba a ir. Además, es que se encuentra hasta la frecuencia de las inundaciones", afirma.

"Si miras el municipio de Utiel encuentras los colores verde, que es peligrosidad media que indica que probablemente se inunde una vez cada 100 años, el naranja que indica que debido a la geomorfología del municipio tiene aún más riesgo o el amarillo", explica.

Ahí es cuando Ángela comienza a hacer preguntas: "Con esta información a nuestra disposición, ¿por qué no la usamos?¿Por qué la gente del pueblo no lo conoce? ¿Por qué no sabe que hacer ante una inundación o no existe un plan para las inundaciones, porque si existe no se ha ejecutado bien? No puedo comprenderlo, no lo entiendo, es que tenemos esta información.

También se queja del emplazamiento del centro comercial Bonaire, que ha acabado inundado tras la DANA: "Está construido en una zona de inundabilidad grado 2 de peligrosidad de frecuencia alta, si creéis que tiene sentido me lo explicáis porque yo no lo entiendo".

"Quart de Poblet o Torrent lo mismo, están en zona con peligrosidad grave y frecuencia alta de 25 años y nos ha pillado desprevenidos", añade.

Entonces hace una reflexión para terminar el vídeo: "Siempre decimos que en Valencia nunca llueve, pero esto no quiere decir que aunque no llueva cada día no vaya a llover y vaya a ocurrir esto. Los datos los tenemos y si hay un mapa que lo muestra es que se sabe, no puede ser que cada vez que llueva en Valencia, que es un día al año, ocurran cosas así".