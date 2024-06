Esta broma sobre las clásicas paredes verde pistacho de los pisos de los 2000 pone X patas arriba

El tuitero Pedro (@pdrote) ha publicado en su cuenta de la red social X una ocurrente broma citando un tuit en el que se pueden ver las fotografías de un clásico piso de los 2000 con las paredes y muebles de las estancias de color verde pistacho.

En concreto, el tuit que ha citado el creador de contenido es de la tuitera @stephenhydrated, quien ha subido cuatro fotografías de un piso sin reformar bajo la frase: "se van a revalorizar los pisos que no se han reformado desde los 2000s".

Ambos tuiteros hacen referencia a esos pisos comprados alrededor del inicio de los años 2000, una época en la que se instauró por todo el territorio nacional una moda decorativa que consistía en pintar las paredes de colores intensos como, por ejemplo, el verde pistacho, el rojo o el amarillo.

"Yo tuve verde pistacho las paredes de mi dormitorio durante toda mi adolescencia y soy consciente de que parte de mi locura proviene de ahí", ha bromeado el tuitero, un chascarrillo que lleva ya más de 978.000 reproducciones y 11.000 retuits.

La acogida del tuit ha sido tan masiva porque es difícil encontrar a alguien en España que no haya tenido o haya estado en una casa con colores parecidos a los de la fotografía, por lo que muchos usuarios se han sentido identificados con esa referencia.

"Yo lo tuve amarillo, te entiendo perfectamente" o "Yo las tenía verde pistacho con topos fucsias... ahora lo piensas y suena a barbaridad", han sido algunos de los comentarios compartiendo experiencias similares.

Por su parte, los usuarios de X no han querido perder la oportunidad de seguir con las bromas: "Verde croma: por si salía Youtuber". Aunque Pedro no se ha quedado atrás, contestado ingeniosamente y siguiendo con los chistes: "no conocerás las paz hasta que pintes encima otra vez".