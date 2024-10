Está cenando en un restaurante y lo que el camarero le dice solo a él es de todo menos respetuoso

Hay momentos que no son agradables a los que mucha gente no sabe cómo reaccionar, pero que, horas más tarde, sigue afectando a aquellos que lo han vivido en primera persona.

Una situación que, en numerosas ocasiones, acaban relatando en redes sociales para que otros usuarios sepan lo que ha vivido. Algo que ha hecho en las últimas horas el usuario @Johnpito en la red social X.

Mientras cenaba en un restaurante, uno de los camareros le soltó un comentario de todo menos agradable y él no dudó en reaccionar de forma instantánea tras lo que acababa de escuchar.

"Pues tras mucho trabajo en terapia hoy he sabido por fin contestar", ha señalado, antes de detallar lo que había pasado. "Estamos en una cena y el camarero, al ofrecernos un bocadillo, me ha dicho (solo a mí) 'y este para este chico, que tiene pinta de que le gusta comer", ha explicado.

El usuario no se mordió la lengua y no dudó ni un segundo en contestar. "Le he dicho que se me da mejor mandar a la mierda que comer", ha contado en un mensaje que suma más de 1.000 me gusta.

Las reacciones no se han hecho esperar y el cabreo es generalizado:

