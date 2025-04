Le llueven los 'me gusta' con su respuesta a las palabras de Willy Bárcenas sobre Trump 

El músico Willy Bárcenas, componente del grupo Taburete, lleva días dando de qué hablar tras admitir que se arrepiente de haber apoyado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la luz de las decisiones que está tomando.

"Te soy muy sincero. Antes de las elecciones iba con Trump. Quería que ganase Trump. No me gusta nada Kamala Harris. Pero la decepción ha sido muy grande. La decepción ha sido muy grande", admitía.

"No sé desde el punto de vista desde España y desde Europa que tenga tantos seguidores. Es verdad que está la lucha contra la dictadura de lo woke y todo esto, que me parece bien, pero ni sus formas, ni su actitud, ni toda la política proteccionista con el tema de los aranceles...", reflexionaba Bárcenas.

"No me está gustando nada. Pero bueno, ahí está el tema. Está bien decir: 'Yo quería una cosa y me ha defraudado'. Parece que ahora te casas con las ideas y vas desde el principio. No. La gente cambia y hay gente que lo hace bien y dices: 'Qué bien lo está haciendo'. Y alguien que pensabas que lo iba a hacer mal dices: 'Pues lo está haciendo bien", proseguía.

Tras ello, la respuesta más sonada la ha dado en X el usuario @shipperglu, quien ha señalado: "Os lo traduzco: 'Pensaba que solo iba a joder a migrantes y racializados pero ahora que nos está jodiendo a todos ya no me mola tanto". Y ese mensaje ha superado los 3.000 compartidos y 19.000 'me gusta' en menos de dos días.