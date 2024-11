Esta fantasía es lo que puedes encontrar en un parque infantil de Suiza

El tiktoker @suiza.en.espanol ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando lo que se ha encontrado al ir a un parque infantil con hijo y lo sorprendido que se ha quedado con el descubrimiento.

"No os vais a creer lo que hay en los parques infantiles en Suiza", ha comenzado el creador de contenido el vídeo, el cual ha alcanzado 214.000 reproducciones y más de 5.000 me gustas.

Estaba en el parque jugando con su hijo cuando se dio cuenta de la existencia de un gran armario verde que tenía un cartel arriba que ponía Bücherschrank, que significa estante de libros en alemán.

Sin embargo, como el usuario no entiende muy bien el alemán, en ese momento no se percató de lo que ponía en el cartel y, por su apariencia, pensó que se trataba de un puesto de electricidad, por lo que no entendía por qué estaba al lado de un parque de niños.

Pero su sorpresa ha sido mayúscula cuando al abrir el armario ha visto que está completamente repleto de libros, los cuales la gente puede coger de forma gratuita mientras está en el parque.

"Para que estés sentado en tu banquito leyendo un libro mientras ves a tu hijo. O sea espectacular, por este motivo hay países que van de una forma y otros que van de otra", ha señalado el tiktoker.

"Es una súper forma para incentivar que la gente no esté en su tiempo libre mientras está con sus hijos todo el rato con el móvil. Así te puedes estar leyendo un libro tranquilamente", ha concluido el español.