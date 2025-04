La contundente respuesta de Miguel Bosé al ser preguntado si se considera una persona de derechas

El cantante Miguel Bosé ha vuelto a la escena pública para promocionar su nueva gira, Importante Tour, con la que recorrerá los escenarios de toda España y del extranjero a partir del próximo mes de junio. Para hablar de ella ha charlado con el diario El Mundo, donde además de música también ha sido preguntado por la percepción del mundo que tiene.

"¿Cómo ve el mundo hoy?", ha sido cuestionado el artista. "Muy complicado. El mundo entero está en guerra. Y cuando no es una guerra armada es una guerra económica o una guerra diplomática", ha descrito.

Bosé, además, ha añadido que "esto tiene que acabar y acabará cuando haya un cambio absoluto y total de sistema, porque lleva décadas, por no decir siglos, sin funcionar". Además, el cantante ha reconocido que no tiene la respuesta de lo que tendría que pasar para que funcione mejor.

"Si la tuviera, me metería en política. Pero sí sé, intuyo, percibo y me resuena que algo va a pasar. La gente está mucho más despierta y la desobediencia es un derecho humano universal", ha sentenciado.

Ahí ha sido preguntado por si se considera de izquierdas o de derechas. Sobre si se sigue definiendo como de izquierdas, Bosé ha afirmado que no: "No, yo no lo soy desde hace mucho tiempo. Pero porque no soy del sistema".

Respecto a si es de derechas también ha confesado que no y que no cree en los partidos: "Tampoco soy de derechas. No creo en los partidos. Los partidos son empresas, ya no son templos ideológicos. Yo creo más en el Real Madrid".

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.