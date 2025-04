Mario Vaquerizo habla sobre Miguel Bosé como pocos últimamente

El músico Mario Vaquerizo ha hecho una férrea defensa de Miguel Bosé en medio de una nueva polémica de éste, después de que asegurase en El Hormiguero que en los años 70 en España había mucha más libertad que ahora.

En una entrevista en The Objetive, Vaquerizo ha avisado: "Con Miguel no se mete nadie". En ese momento, el periodista le ha hecho ver que él no está de acuerdo con la postura de Bosé sobre las vacunas y el Covid.

"Bueno, que no lo compartes. Que hay alguien que no se quiere vacunar, que no se quiera vacunar. Pero que no condenen al que no se quiera vacunar", ha respondido Vaquerizo, quien ha destacado que "Miguel no ha pedido ninguna opinión".

"Miguel Bosé ha sido siempre una persona libre. Vivimos en un Estado donde la libertad de expresión debería ser sagrada. Pero cuando el discurso oficial no te permite eso, te tienes que callar. ¡Pues ole los cojones de Miguel Bosé!", ha exclamado Vaquerizo.

Según ha dicho, "Miguel Bosé es único, solo hay uno: un artista total que transformó sus dificultades en arte, que se atrevió a volver a cantar cuando muchos lo daban por acabado".

"Si él, que es un genio en lo suyo, quiere decir eso, ¿quiénes somos los demás para echar por tierra la trayectoria que lleva haciendo desde que es pequeño, desde 1977?", ha preguntado antes de añadir: "Porque si tú crees en las vacunas o no lo crees, eso está en ti. Pero que venga una tonta a decir que Miguel Bosé le gustaba más antes. Si Miguel sigue cantando lo mismo, tonta. ¿Qué pasa? ¿Que el discurso oficial te dice que ya no te puede gustar Miguel Bosé porque no está a favor de eso? Yo no creo en esa gente. Creo en gente como Miguel".

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.