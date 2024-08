Esta nota vista en un transportín de un perro durante un viaje está conquistando TikTok

El usuario de TikTok J.Daniel, conocido en la red social como @jaydanniel, ha publicado lo que se ha encontrado en un trasbordo que ha tenido que hacer en un vuelo transatlántico para ir al Caribe.

"Estoy en un tránsito en una salida de un vuelo transatlántico y esto me he encontrado", asegura el creador de contenido, mientras muestra una zona en la que hay varios transportines con perros dentro.

En uno de ellos, hay una nota muy simpática dividida en tres partes. Esta es la primera: "Por favor, es mi primer vuelo no me dejes en el sol y de ser posible háblame un poco para que me relaje, mil gracias".

"No me dejes en el sol por favor", se puede leer debajo junto a un sol radiante. Además, hay un último mensaje: "¿Me puedes dar un premió de la bolsa para calmarme un poco y hacer me un gordito feliz?".

El usuario le da una de las barritas de comida que le han dejado para darle y su vídeo se ha hecho viral en las últimas horas.