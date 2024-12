Esta es la respuesta del profesor de geografía a la estudiante que se quejaba de su nota final

La usuaria de TikTok @_lia.la.lia ha subido un vídeo a su cuenta de la red social contando cuál ha sido la respuesta del profesor de geografía de su instituto al correo quejándose de la nota final enviado por su mejor amiga.

Para empezar, la estudiante ha contado que el profesor le contestó un escueto correo en el que el docente le decía que quería hablar con ella en persona. "Me presenté en su clase, muy tranquila, de hecho fui de blanco para representar la paz", ha comentado.

"Fue decepcionante porque fue una charla de diez minutos de él repitiéndome que es que como me la llevaba a selectividad me tenía que saber todo el temario", ha criticado, asegurando que ya le había comentado en varías ocasiones que no se la iba a llevar.

"Básicamente lo que más me molestó fue su luz de gas, que te mientan a la cara y que te nieguen cosas que tú sabes que son verdad. Quedó en una charla no amistosa y yo me marché", ha relatado la alumna.

"¿Qué pienso hacer si me lo cruzo? Repetirle que estoy muy feliz desde que no tengo que ir al instituto y ver su cara", ha apuntado la usuaria entre risas con su mejor amiga, junto antes de mandarle un mensaje directamente al docente.

"Profe, si ves esto, me enseñaste una lección vital: tú me dijiste que yo aprendería en el mundo laboral por jefes inmaduros. Pero mira qué casualidad, me lo enseñaste tú. Y es que hay gente que a pesar de que de que haces esfuerzo no lo valora", ha manifestado la chica, visiblemente enfadada.

"No pasa nada, pero sé directo, no vayas mintiendo y diciendo que eres alguien que se preocupa por la salud mental si luego solo vas a mirar tu cuaderno y poner la nota que pone ahí. Para eso, por favor, ahórrame la charla", ha concluido la estudiante.