Esta uruguaya destaca las tres expresiones suyas que ha tenido que eliminar en España

La creadora de contenido uruguaya pero residente en España Emiliana Artagaveytia, conocida en TikTok e Instagram como @emi_grando, ha publicado un vídeo en el que cuenta las expresiones uruguayas que ha tenido que eliminar de su vocabulario porque sus compañeros de trabajo y su jefe no entendía.

La primera es "ahora después voy". "Hasta que una vez me soltó mi jefe que por qué le decía que iba ahora si en realidad iba después, que no tenía sentido", comenta la popular usuaria latinoamericana.

"'Yo ahora después voy a ir', le decía y la cabeza yo creo que le explotaba. Se lo aseguraba a muerte, que ahora después iba a ir hasta que corrieron rumores de que me reía del jefe y no quería trabajar, pero yo iba siempre, eso era una realidad. No hay frase más sinsentido que esa", reconoce Artagaveytia.

Otra expresión que utilizaba era "qué de más". "Cuando me decían que se iban de viaje, se habían comprado un coche, etc, yo les decía qué de más. Las caras se quedaban flipando, hasta que una compañera me dijo que si ahorraba yo también podría comprármelo, que no era algo que sobrara", asegura.

"Yo me decía que qué le pasaba a esta, que se había enfadado. Luego me enteré que me trataban como una envidiosa y que esa expresión significa que sobra", indica.

La última que destaca es caer a una hora: "Estaba con mi jefe hablando, veíamos a si iba a una hora o a otra, y le dije 'caigo a las 7 de la tarde'. Me preguntó si me había caído, yo dije qué caer a las 7 significa que voy a ir a esa hora".