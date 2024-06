Estas demoledoras palabras de Rosa Villacastín sobre Felipe González recorren España

La periodista Rosa Villacastín ha pronunciado unas palabras sobre el expresidente del Gobierno Felipe González que se están compartiendo masivamente en las redes sociales.

Lo ha hecho durante una entrevista en Hora 25, de la Cadena Ser, donde Aimar Bretos le ha preguntado: "Has dicho antes que tenías muy buena relación con Felipe González. ¿Cómo lo ves ahora?". "Tuve, tuve", ha insistido Villacastín.

"¿Qué pasó?", ha querido saber el periodista. "No, no le había visto después. Simplemente es que no le reconozco. Cuando yo veo que Felipe González, al que votaron millones de socialistas convencidos de que era la persona más honesta, intelectualmente no te digo de otro tipo económico, sino intelectualmente, y le veo las cosas que dice ahora... ¡¿pero qué le ha pasado?!", ha respondido Villacastín.

"¿Cómo se tiene que sentir la gente? ¡Yo no le voté, eh! Tengo que decirlo, en aquel momento no le voté, en las primeras elecciones. ¿Cómo se tienen que sentir esas personas que lo dieron todo por Felipe o por Alfonso [Guerra]? A Alfonso sí que me lo he encontrado un día hace poco y le dije: ¿Pero a qué estáis jugando? ¿Pero qué estáis haciendo?", ha asegurado.

Dicho eso, Villacastín ha subrayado que ella entiende perfectamente que puedan "no estar de acuerdo con Sánchez".

"Piensan de otra manera, son de otra generación... pues te reúnes con él y le dices lo que no te gusta. Pero no te vas a los que sabes que están deseando que caiga Sánchez para ponerle a parir. No se lo voy a perdonar nunca", ha avisado.