Estas palabras de Fran Perea sobre lo que supuso su apoyo a Zapatero ya se han visto medio millón de veces

El cantante y actor Fran Perea ha sido entrevistado por Pablo Tallón en Hora 25 y ha dejado unas palabras que se han convertido de lo más compartido de la semana al contar lo que supuso su apoyo en la campaña de la cultura a favor de José Luis Rodríguez Zapatero.

"Yo pensaba que vivía en un país en el que tú podías dar tu opinión o manifestarte de alguna manera acerca de tus ideales y me di cuenta de que no, es una cosa muy fuerte", ha expresado.

Fran Perea ha revelado que eso "generó el odio personal que recibí luego a nivel profesional", ya que "directamente ayuntamientos dijeron que no me contrataban para hacer teatro o para hacer música porque había apoyado a Zapatero".

El cantante ha contado que sus padres también sufrieron esa presión y se publicaron artículos muy críticos, en los que acusaban a su padre de ser "favorecido por mi madre porque trabajaba en la Junta".

"Decía que le daba ayuda específica a esa ONG. Bueno, llegaron a decir que nuestra empresa de catering, que nunca hemos tenido una empresa de catering ni yo ni mi familia, estaba metida en el ajo, que todos mis tíos formaban parte de una red", ha contado.

Fran Perea ha explicado que, al final, le costó el puesto de trabajo a su madre. "Además, concretamente a mi madre se la cargó José Antonio Griñán, es decir, el partido. Supongo que, por no salpicar más mierda, los quitaron de en medio", ha expresado.

"Doy bastante poco mi opinión porque la gente que va a recibirla no me conoce ni me quiere. Entonces mi opinión me la guardo para la gente que me conoce, que me quiere y que sabe que voy a opinar una cosa por determinada razón y con la que puedo dialogar. Hay gente con la que no se puede dialogar", ha reconocido, en unas palabras que llevan más de medio millón de reproducciones en la red social X.