Estas son las palabras españolas que un argentino dice que deberían copiar en Argentina

El usuario de TikTok Tomy (@tomigagna6), un chico argentino que vive en España, ha subido un vídeo contando cuales son las palabras y expresiones españolas que le encantan y que considera que deberían copiar en Argentina.

"Hay palabras españolas que me encantan que en Argentina deberíamos tener porque explican muy bien algunas cosas", ha comenzado el tiktoker el vídeo, el cual ha alcanzado ya las 36.000 reproducciones.

Así, Tomy ha comentado que la primera expresión que le gusta un montón es "estar rayado". "Estar rayado significa estar confundido por algo, tener algo que te da vueltas en la cabeza, algo que te tiene pensativo...", ha comentado.

"En Argentina, al no tener una palabra específica para eso, siento que se le da una connotación más negativa. Decir que algo te tiene preocupado es distinto de decir me tiene rayado", ha manifestado el usuario.

La segunda palabra que ha citado es "flipo", y ha apuntado que le gusta su uso en todos sus contextos, ya que puede tener connotaciones distintas: "O sea cuando te flipa algo o cuando estás flipando", ha matizado Tomy.

"Cuando dices que algo te flipa significa que te gusta mucho, pero en plan un montón, y cuando dices "es que yo flipo tío" es como algo que te sorprende mucho, algo que es una locura, que dices: no lo puedo creer", ha apuntado el argentino.

"En Argentina no tenemos una palabra para decir específicamente "eso es una locura", lo dices de forma literal", ha señalado el tiktoker, quien opina que implantar esta expresión en su país sería de gran utilidad.

Y, por último, Tomy ha destacado la palabra "empanado". "Ser un empanado es como estar distraído, tener la cabeza en otro lado, no estar atento a las cosas que tienes que hacer", ha relatado.

"Si alguna de estas palabras se empieza a utilizar en Argentina no me molestaría, aunque obviamente no creo que pase. Pero ojalá aparezca algún sinónimo o algo similar", ha concluido el argentino.