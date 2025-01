Estas son algunas de las preguntas más difíciles que te hacen antes de empezar el examen de conducir

El creador de contenido de la autoescuela Brumbrum (@brumbrumautoescuela) ha subido un vídeo a la cuenta de TikTok contando cuáles son algunas de las preguntas más difíciles que puede hacer el examinador en el examen práctico de conducir.

"Estas son algunas de las preguntas más chungas que te hacen antes de empezar el examen práctico de coche", ha comenzado el tiktoker el vídeo, el cual ha alcanzado ya las 362.000 visualizaciones y los 51.000 me gustas.

"Antes de empezar el examen te hacen una pregunta que se llama pregunta de comprobaciones previas. No es que te pregunten algo de la teórica, pero te hacen una pregunta relacionada con algo que suele estar dentro del vehículo", ha contado el usuario.

Tras esta introducción, el representante de la autoescuela ha citado algunas de las cuestiones clásicas que pueden dejar al alumno bloqueado justo antes de comenzar el examen.

"¿Dónde está el dispositivo antideslumbramiento?"; "¿Dónde está el parasol?"; "Sin mirar la documentación, ¿cómo puedo saber cuándo le caduca la ITV al coche?", han sido las preguntas, unas dudas que el usuario ha despejado, explicando cuál es la respuesta idónea.

"A mí me preguntaron la del parasol y me quede tieso, mire a mi profe y miro hacia arriba. Salvada histórica. Suspendí"; "A mí me dicen donde está el parasol y le digo que en el maletero", han comentado algunos usuarios entre risas.