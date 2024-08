Estas son las tres palabras españolas "prohibidas" en Japón

El usuario de TikTok @tomodachido ha subido un vídeo a la red social contando cuales son las tres palabras españolas "prohibidas en Japón", y ha explicado porque motivos "nunca, nunca se deben usar".

"En español hay algunas palabras que suenan como groserías en japonés, entonces nunca debes usar esas palabras en Japón", ha relatado el creador de contenido al principio del vídeo, el cual ha llegado a 720.000 reproducciones y 16.600 me gustas.

La primera de las palabras españolas que no se deben utilizar en Japón es "vaca". "En español significa un animal muy bonito pero en japonés significa tonto", ha comentado el tiktoker.

Siguiendo esta línea, la segunda palabra que no conviene pronunciar en voz alta si no se quiere cometer una falta de respeto en el país es "ajo", que en japonés no es el nombre de un alimento, sino que significa idiota.

Por último, el creador de contenido ha destacado que tampoco es bienvenida la abreviatura "bus", utilizada en español para describir un un tipo de transporte, ya que en japonés este vocablo significa feo.

"Normalmente en Japón consideramos que es muy malo utilizar palabras groseras, por lo que ten mucho cuidado con esto", ha alertado el tiktoker para concluir.