Este bonito gesto de la dueña de una churrería de pueblo consigue miles de 'me gusta'

La tuitera Camino (@mcamino2908) ha contado a través de su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, el bonito gesto que ha tenido la dueña de la churrería de su pueblo.

"Los niños querían churros con chocolate y cuando hemos llegado no se podía pagar con tarjeta", ha comenzado relatando la usuaria, quien se percató en ese momento de que no llevaba suficiente dinero en efectivo encima.

Algo de lo que también se dio cuenta la propietaria del establecimiento, quien reaccionó de una manera tan empática y confiada que dejó enormemente sorprendida y agradecida a la tuitera.

"La dueña de la churrería de mi pueblo me ha dado el ticket y me ha dicho que pague el día que quiera pero que los niños no se quedan sin merendar por eso", ha continuado narrando la usuaria.

Una muestra de bondad y familiaridad que también ha conquistado a los usuarios de la red social, quienes han hecho que el tuit alcance ya más de 455.000 visualizaciones y 14.000 me gustas.