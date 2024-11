Este es el controvertido anuncio sobre natalidad que está trayendo cola en Madrid

El creador de contenido Piror (@pirortv) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok comentando indignado un anuncio publicitario que se ha encontrado en pleno metro de Madrid.

"En pleno siglo XXI y me encuentro esto. Publicidad en el metro de Madrid que dice: ¿Se te está pasando el arroz? Hecho por la Asociación de Familias Numerosas de Madrid", ha comenzado el tiktoker.

En el anuncio, que tiene como objetivo convencer a la población para impulsar la natalidad, se pueden leer frases como: "Algunas cosas sí se posponen se pierden para siempre".

"¿Sabes lo que estoy perdiendo, José Luis? La paciencia", ha comentado el creador de contenido en el vídeo, el cual lleva ya 549.00 visualizaciones, 90.300 me gustas y más de 2.000 comentarios.

"Y hubo una frase que no entendí, que era: ojalá no te confundan, puedes formar una familia y que sea numerosa. Pero lo comprendí cuando escaneé el código QR que me llevó a este maravilloso anuncio", ha relatado el tiktoker en tono irónico.

A continuación, el usuario ha insertado el anuncio al que se puede acceder tras escanear el QR de la vaya publicitaria, que dice lo siguiente: "¿Tú no querías tener hijos? Si eres de los que sí pero antes tienes que asentar tu carrera profesional, te la están colando".

"Si lo que necesitas es un colchón económico y antes tienes que comprar una casa; si piensas que te quitarán tiempo para disfrutar de tu pareja y si tu miedo es que gastan demasiado... Te la están colando. Ojalá no te confundan y te de tiempo a formar una familia, y si es numerosa mejor", concluye el anuncio.

Tras la visualización, el tiktoker no ha podido evitar plantear una duda, visiblemente indignado: "¿O sea que no eres tú, Joselu, quién me la está colando intentando convencerme de que un trabajo precario, no tener ahorros, un alquiler que se lleva más de la mitad de mi sueldo y tener en cuenta que un hijo conlleva de media el 80% de un salario medio español son solo simples excusas que me monto y no razones legítimas para no ser tan irresponsable de tener hijos si ni me da para cubrir las necesidades básicas de medio bebé? Pregunto".

"OMG, no pensaba que el tema de las pensiones en el futuro estaba tan chungo como para hacer estos anuncios"; "Eso es perfectamente una publicidad de los años 50", han comentado algunos usuarios de la red social.

Además, este controvertido anuncio no ha aparecido solo en el metro de Madrid, sino que hay publicidad de ello por toda la capital, tal y como ha señalado, por ejemplo, la tuitera @MarujaDesespera, quien se lo ha encontrado en una marquesina de la parada de autobús de Gran Vía.

"Acabo de ver esto en Gran Vía y estoy alucinando", ha publicado la usuaria mientras adjuntaba una fotografía del cartel publicitario a través de su cuenta de X, donde también ha estallado la indignación, y donde su tuit ha conseguido ya más de 2,5 millones de visualizaciones y 12.000 me gustas.