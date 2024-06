Este es el "huevaco" que pone una gallina tras pasar por el veterinario

La creadora de contenido @pixel_bordercollie, una usuaria de TikTok que cuenta sus aventuras con sus animales, entre ellos su gallina Paupeta, ha subido un vídeo a la red social en el que responde a las críticas de los haters por gastarse 123 euros en el veterinario del animal.

"A todos los haters que me decís que los huevos de mi gallina por gastarme 100 euros en el veterinario ya me pueden compensar, sólo os voy a decir dos cosas: este es el huevo que me puso ayer y este es el que me puso hoy", ha manifestado la usuaria mientras comparaba los huevos de ambos días, siendo el último visiblemente más grande.

"Cuatro años de galllina y sigue poniendo, súper feliz, la llevaré al veterinario las veces que haga falta para que me siga poniendo estos huevacos", ha declarado la usuaria, mientras mostraba con entusiasmo el gran tamaño del nuevo huevo de Paupeta.

Tras finalizar la explicación, la usuaria ha adjuntado un corte de vídeo en el que se la ve contenta felicitando a su gallina: "pusiste un huevo Paupe... ¡pero vamos a ver, pero menudo huevaco! Mirad que tamaño tiene este huevo. Pero Paupe, ¿y este huevaco? ¿quién me puso tremendo huevaco?".

El vídeo ha conseguido ya más de 168.000 visualizaciones y 10.400 me gustas, además de una horda de comentarios: "una vez mi gallina puso un huevo así de grande, me quede quieto de la impresión. Hice panqueques con él y le di la mitad a mi gallinita: era lo justo".