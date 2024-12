Este mexicano se indigna con los españoles al saber de dónde proviene la palabra "tortilla"

El creador de contenido mexicano Christian (@ichrisnava) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok mostrándose visiblemente indignado tras descubrir que la tortilla de harina mexicana tiene este nombre porque se lo pusieron los españoles.

"Me acabo de enterar ahora de que nos han estafado toda la vida. Nos han visto la cara de estúpidos todo este tiempo. Nuestra tortilla no se llama tortilla, wey. La conocemos así porque los pinches españoles le pusieron este nombre porque les recordaba a su platillo", ha explicado el tiktoker.

"Me tiemblan las manos de furia. Una cosa es que nos robes y el oro y lo que quieras, ¿pero que vengas a cambiarle el nombre a mis platillos? Ah, ya es falta de respecto, ya me encabronaste", ha relatado enfadado en influencer.

"En realidad el nombre original es tlaxcalli. O sea, ¿me estás diciendo que el 99% de nuestras presentaciones alimenticias son nombradas por un cabrón que le dice 'Tú a Londres y yo a California' a 'Juego de Gemelas'?", ha proseguido Christian en tono divertido.

"No puedo permitirlo. Me da algo, eh. Ni de pedo pienso yo volver a decirle tortilla a esto. O sea puro tlaxcalli ya. Fan tlaxcalli. Me voy a tatuar: tlaxcalli defensor. Y hay que irlo implementando: voy a por un kilo de tlaxcalli, ¿alguien quiere algo?", ha asegurado el tikoker.

"La cuna de nuestro bebé más preciado viene de unos cabrones que por sus cojones dijeron: ah, cámbiale el nombre. Puro tlaxcalli, yo amo el tlaxcalli, tú amas el tlaxcalli. Voten por tlaxcalli. No se pueden salir con la suya wey, pinches jamones serranos", ha concluido el creador de contenido.