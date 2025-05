César Cadaval, tras estar atrapado en uno de los trenes: "Parece que estemos en un país tercermundista

César Cadaval, el humorista e integrante del dúo cómico Los Morancos, ha sido uno de los afectados por el robo de cable en varios puntos de la línea de AVE entre Madrid y Sevilla. En una entrevista concedida al programa Más de uno, de Carlos Alsina en Onda Cero, ha contado cómo ha sido esta larga noche.

Cadaval ha explicado que tenía el AVE a las 20.30 de la tarde del domingo en Madrid y que cuando llevaban 40 minutos de viaje se quedaron tirados hasta el punto de no llegar a su destino hasta pasadas las 9 de la mañana del lunes.

"A los 40 minutos se paró el tren y nos podrían haber dicho algo pero no, no sé para qué ha salido ese tren si había ese problema", se ha quejado. "Cuando nos hemos parado y llevábamos un rato ahí nos anuncia por megafonía que se va a ir la luz del tren porque no tenemos batería se ha ido la línea y ha sido un follón porque había niños, gente mayor y no podían darle los biberones porque no había agua caliente. Ha habido sobre todo una desinformación total, nadie nos decía nada", ha añadido.

Cadaval también ha contado que luego ha ido a remolcarlos una máquina de gasoil de combustible: "Como no tenía señalización venía a 30 o 40 por hora y al principio te lo tomas un poco de humor, hemos venido toda la compañía de teatro en Madrid y al principio cantabas, te reías, pero luego ya te dabas cuenta de la situación".

"La gente cansada, el olor y la guarrada de baños, qué porquería la limpieza. Eso sí, tengo que decir que ok al personal del ave que ha sido maravillosa. El supervisor tampoco tenía información y decía que el problema era que habían robado unos cables, luego que se había ido la línea entera por culpa de otro tren. Un desastre, es todo un desastre", ha sentenciado.

Ha bromeado con que "lo del kit de supervivencia me lo voy a llevar a todos los lados, no me fio porque van dos apagones en una semana". "Tiene que incluir agua, leche, pan y todo" ha ironizado.

"Fuera de bromas, no había nada, parece que estemos en un país tercermundista con el pedazo de país que tenemos", ha afirmado de forma seria.

Finalmente, sobre el vídeo que se ha viralizado suyo, ha contado que fue a las 10 de la noche, recién salidos de Madrid. "Fue el típico cachondeo, luego ya empezamos a ver que había gente con problemas y la broma te dura un poco y se acaba", ha concluido.