Este es el motivo por el que las azafatas no deben subirse a un avión si están resfriadas

La creadora de contenido Mercedes Pérez (@mercee1515), una chica española que trabaja como azafata, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok explicando por qué los tripulantes de cabina de pasajeros no deberían subirse a un avión si están resfriados.

"¿Sabías que las azafatas de vuelo nunca volamos cuando estamos resfriadas?", ha comenzado preguntando la influencer en el vídeo, el cual ha alcanzado ya las 305.000 visualizaciones y los 16.000 me gustas.

"Cuando estamos en el aire la presión del avión cambia, sobre todo en el despegue y el aterrizaje. ¿Y qué pasa si estás resfriada? Que el oído y los senos paranasales están congestionados", ha relatado la azafata.

"Y esa presión puede producir un dolor insoportable; y te lo digo yo, que una vez en mi vida volé estando resfriada y estaba llorando del dolor", ha proseguido contando la auxiliar de vuelo.

Además, la creadora de contenido ha añadido que esta exposición "no solamente puede causarte dolor, sino que encima te puede hacer un barotrauma, que sería una lesión en el oído".

"Por eso si estás resfriado ni tú ni las azafatas deberíais volar, así que ya sabes: si estás resfriado es mejor que lo consultes antes con tu médico o evita volar", ha conluido la tikoker.

Un consejo muy útil para evitar este molesto problema, el cual también han vivido muchos de los usuarios de la red social, quienes coinciden al 100% con el relato de la azafata.

"Me pasó durante un vuelo y me quería morir del dolor, ¡pensaba que me petaba el tímpano!"; "Yo volé mala... una hora de España a Francia, llega a ser más y me muero"; "Lloré del dolor en el viaje de vuelta porque no sabía que eso pasaba", han comentado.