Este es el secreto para conseguir comprar los productos de Mercadona con hasta un 50% de descuento

El creador de contenido Nano (@jcnanoo) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok revelando cuándo hay que ir al supermercado Mercadona para conseguir muchos de sus productos con un descuento de hasta el 50%.

"Hoy he venido a Mercadona porque me he enterado que a una hora del día ponen todo el supermercado al 50%", ha comenzado el tiktoker el vídeo, el cual ha alcanzado ya más de 3,4 millones de visualizaciones y 236.200 me gustas.

"Al llegar la gente no estaba haciendo la compra, estaba saqueando el Mercadona. Y a mí que me gusta más una oferta que a un tonto un lápiz no me quedé atrás", ha relatado el influencer.

"Mirad todo lo que me llevé a mitad de precio", ha afirmado el tiktoker mientras enseñaba un carro lleno de alimentos con descuentos como calabaza en trozos, carne picada, langostinos, champiñones, tomates o hamburguesas de pollo y de espinacas.

"Todos los días una hora o dos antes de que el Mercadona cierre aparecen los reponedores con las famosas etiquetas amarillas y todos los productos a los que le queda poco para caducar los ponen al 50%", ha asegurado el influencer.

"Siempre va a haber alguna oferta pero el truco está en ir los sábados porque como el Mercadona cierra los domingos ponen casi toda la tienda en oferta. Yo fui el sábado y os juro que flipé con todo lo que encontré", ha apuntado Nano.

"Siempre van a poner descuentos en las secciones de carne, pescado, fruta y verdura porque son los productos que más rápido se pueden poner malos", ha manifestado el creador de contenido.

Así, el tiktoker ha mostrado algunos ejemplos de sus compras: un pavo entero que pasó de 20,28 a 8 euros; una caja de langostinos de 5,95 a 2,96 euros o un pack de pavo a tacos con un descuento de 4,83 a 2,10 euros.

"Yo la verdad que arrasé con el supermercado y me costó todo 60 euros. Y lo que hago para que no se me ponga mala la carne es que la meto en el congelador y luego la descongelo cuando me la vaya a comer", ha concluido el influencer.