Acude a vender 6 monedas de oro de las antiguas pesetas, las pesan y sale con un botín inesperado

“Vengo de Badajoz”, anuncia el cliente nada más poner un pie en la Joyería Ferrezuelo, un local gaditano donde compran oro, diamantes y relojes finos con más agilidad que una lonja en plena subasta. Trae seis monedas antiguas de las antiguas pesetas, todas de oro puro, y una esperanza: llevarse un dinerillo. Lo que no se espera es salir con 2.178 euros en el bolsillo y una sonrisa de esas que duran hasta el kilómetro 200 de la A-66. “Pensaba que me ibais a dar el doble… y me he ido con el triple”, suelta, tan pancho, mientras guarda el sobre.

La escena no tiene desperdicio. El vídeo dura apenas 45 segundos, pero condensa lo mejor del género “cliente flipando con lo que le acaban de pagar”. En el mostrador, los números cantan: 720 euros por dos monedas, 1.440 por otras dos y 18 euritos por las cuatro pequeñas (a 4,5 cada una, que no todo iba a ser lingote). El joyero remata: “Todo de oro puro y pagado a más de lo que él pensaba”. Casi se escucha el cha-ching de fondo.

Pero claro, estamos en TikTok, y la viralidad no entiende de sutilezas. El vídeo ha volado y ya lo han visto casi 140.000 personas, muchas de las cuales no han tardado en sacar la calculadora… y el hacha. “164 gramos de oro de 22 kilates a 72 € el gramo son 11.808 €”, escribe uno con precisión quirúrgica. “Qué penaaa… sin consultar su valor en numismática…”, lamenta otra persona, entre emojis de cara llorando y billetes volando.

Y no es el único que lo ve mal. “Las monedas no se pagan por el peso, se pagan por el valor como colección. No aceptes la primera oferta”, advierte un alma caritativa. Otro apunta a una joya concreta: “Solo la del lince ibérico es de colección, solo hay 12.000 y vale más de 3.000 €”. Y entre tanto cálculo, aparece uno que directamente se rinde: “Yo tengo tres monedas de oro. Una simboliza el hundimiento del Titanic, otra el coronavirus y la otra no sé… Por lo que he visto, no vale la pena venderla todavía”.

Mientras tanto, el protagonista ya va por Mérida con el aire acondicionado a tope y los 2.178 euros bien guardados. “Muy contento, me ha sido más que rentable”, dice, como quien se ha encontrado un décimo premiado en el fondo del cajón.

Eso sí, hay un pequeño detalle que se desvela justo al final… pero no del vídeo, sino de su descripción. La joyería deja caer la bomba: “¡Vídeo de broma! No es real el precio. Todo pagado a 89 €/g”. La confesión está en la letra pequeña, pero ya da igual: el debate está servido, el algoritmo feliz y medio TikTok haciendo inventario por si tiene algún doblón rondando por casa.