Pregunta a su marido italiano por estos refranes españoles y sus respuestas tiene a todos enamorados

La creadora de contenido @fiarff vive actualmente en Italia junto a su marido italiano, quien ya domina el idioma muy bien. Ha publicado un vídeo con su típico tono humorístico en el que le ha lanzado varios refranes populares de España para que él los termine.

El primer refrán ha sido "piensa mal y... (acertarás)", pero él la ha terminado con "olvidarás", así como "mucho ruido..." y "pocos hechos". A los usuarios de TikTok les ha maravillado, con más de 400 comentarios a favor de su marido, que ha provocado la carcajada (para bien).

"Al mal tiempo... no se mira en la cara", "donde manda capitán... hay normas o "dinero llama, gastos también" han sido otros de los refranes populares de España que ha intentado adivinar. "No hay mal que dure... más de la cuenta", ha sido uno de los favoritos, según las respuestas del vídeo, así como "el que calla... no habla".

"A lo hecho... dale caña", ha expresado su marido, provocando la risa de Fiama. Atención al último porque ha acertado de lleno: "Un clavo saca otro... clavo". Su sospresa ha sido evidente por el gesto de su rostro y su posterior risa.

Han sido más de 400 comentarios con reacciones de todo tipo y muchos ya eligen sus favoritos. "Dinero llama, gastos también, jajajajaja no veo fallas en su lógica", ha expresado la usuaria @susanatxelyna.