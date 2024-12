Este es el truco para gastar mucha menos energía solo con el grifo del baño

La cuenta de TikTok sobre elementos de construcción @reformers.one ha subido un vídeo a su cuenta de la red social dando un truco para gastar mucha menos energía solo cambiando el grifo del baño.

"Os voy a explicar por qué este tipo de grifos consumen mucha energía. Este es el modo más natural y estético de tener la palanca habitualmente, ¿no?", ha comenzado el vídeo, haciendo referencia a tener la palanca centrada en medio, en lo que sería agua templada.

"Cuando llegamos la accionamos. ¿Y qué sucede? Que estamos arrancando en realidad en modo mezcla, mitad fría, mitad caliente, más o menos", ha explicado el usuario en el vídeo, el cual ha alcanzado ya 71.300 visualizaciones y 1.200 me gustas.

"Esto se suele producir muchísimas veces. Tú estás utilizando realmente el agua en frío pero estás accionando modo mezcla. No suele llegar a salir ni siquiera el agua templada, pero tú ya has accionado la caldera o has descargado el termo eléctrico", ha advertido el experto.

"Esto produce un gasto energético bastante considerable. En cambio, en otro modelo de grifo en el que el diseño es muy similar, nos ofrece la solución", ha relatado el usuario, enseñando el nuevo modelo de grifo.

"Como podéis ver, para accionar la caliente hay que girar plenamente hacia la izquierda y para la fría con la palanca totalmente centrada. Así que nos hará ahorrar energía y dinero", ha concluido el experto.