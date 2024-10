Ester Expósito se pone seria y habla así de tajante sobre los inmigrantes

La actriz Ester Expósito, que está en plena promoción de su nuevo trabajo, El llanto, de Pedro Martín Calero, ha sido entrevistada por el diario El Mundo en una conversación publicada este viernes y ha dejado una contundente respuesta a la hora de hablar del fenómeno migratorio.

Durante la charla y tras ser preguntada por los motivos por lo que ella siempre habla de asuntos políticos, de feminismo o de cualquier aspecto social mientras que otros compañeros suyos de profesión no lo hace, Expósito ha sido muy clara. "Porque me importa de verdad", ha comenzado diciendo.

La intérprete ha explicado que desde muy pequeña sus padres le dieron una educación basada en la igualdad y en no sentirme menos que ningún hombre por ser mujer y en que todos los seres humanos somos iguales, no importa de dónde vengamos".

Ahí es cuando ha aprovechado para hacer un alegato contra el racismo que existe a la hora de hablar del fenómeno migratorio: "Precisamente quienes vienen de situaciones tan terribles como gran parte de los inmigrantes merecen más que nadie ayuda. No tienen que ser discriminados ni tratados como delincuentes porque no lo son".

"Habrá delincuentes, claro. Como los hay españoles. Discriminarles por eso es tan racista y absurdo que me enfada", ha añadido Expósito, que ha confesado que no quiere ser solo una actriz que se limita a hacer proyectos y ya. "Voy a aprovechar mi altavoz para defender unos valores y cada uno pensará si está de acuerdo o no", ha finalizado.