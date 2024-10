Esto le cobran por un Nesquik en la cafetería más cara de Madrid: aún sabiendo que es caro, impacta

El youtuber Cocituber ha empezado una nueva serie de vídeos llamada Cocituber Gourmet por todo lo alto: desayunando en la cafetería más cara de Madrid. Se trata concretamente de El Patio, ubicado en el hotel Four Seasons, en pleno centro de la capital, con 3,8 de nota sobre 5 en Google.

Para empezar ha pedido fruta, un Nesquik porque no tienen Cola-Cao, una tortilla con caviar y una tosta de aguacate. Y mucha agua del grifo que eso, por lo menos en Madrid, es gratis.

"El Nesquik me lo han hecho ellos, con lo que me gusta echármelo a mí", ha dicho sobre el vaso, que le ha costado nada más y nada menos que 11 euros. El plato de fruta, compuesto por kiwi, fresas, piña, manzana y alguna cosa más le ha costado 22 euros: "No es de primera calidad, la podéis comprar perfectamente en el Dia".

La tortilla royal es de patatas y lleva además caviar y papel de oro: está recién hecha y "está muy buena". Normal por otro lado porque cuesta 45 euros. La tosta de aguacate le ha parecido lo mejor de la comida: "Aquí viene muchísimo empresario. Estoy desubicado totalmente".

Y la cuenta no ha sido barata: "Hemos desayunado por 99 euros. El Nesquik más caro de mi vida, 11 pavos el Nesquik. 45 la tortilla, 21 la tosta de aguacate y 22 euros la fruta. El desayuno más caro de la historia del canal".