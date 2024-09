Esto es lo que le pasa a un chico en Japón por ser alto: surrealista

El creador de contenido Agustín Belachur (@agustinbelachur) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que ha enseñado una situación surrealista que ha vivido durante un viaje a Japón simplemente por ser alto.

El tiktoker, quien se encontraba en una de las zonas centrales de la ciudad de Osaka, una de las principales ciudades de Japón, se vio sorprendido por una mujer japonesa que le dio su teléfono de repente e inició una videollamada.

Sin entender muy bien lo que estaba ocurriendo, el influencer le siguió el juego a la mujer, cogiendo su teléfono y apareciendo en la videollamada, hasta que finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando.

"Me vio y de una me dio su teléfono e inició una videollamada. Del otro lado del teléfono una persona me veía (yo no) y eso fue suficiente para luego encontrarse porque se habían perdido. Me usó por ser alto. Me usó de referencia", ha relatado el tiktoker.

En el vídeo, que ya ha alcanzado las 888.000 reproducciones y los 75.000 me gustas, se puede ver la divertida y estrambótica situación, en la que finalmente la mujer acaba encontrando a la persona que buscaba y dándole las gracias a Agustín.